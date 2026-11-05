LENIA BATRES INTENTÓ NEGAR AMPARO A FAMILIA DE VÍCTIMA DE NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL ISSSTE, QUE DIRIGE SU HERMANO MARTÍ

Por: Fuerza Informativa Azteca

A través de su segmento Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) criticó a la ministra Lenia Batres por intentar negar un amparo a la familia de una víctima mortal de presunta negligencia médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que dirige su hermano Martí Batres.

El medio calificó la propuesta como otro polémico proyecto y otra pifia de Lenia Batres, que provocó un enfrentamiento durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra Batres propuso rechazar el amparo solicitado por los familiares de una mujer que murió el 20 de mayo de 2019, al considerar que la reclamación había prescrito.

Sin embargo, seis ministros se opusieron a tomar la fecha del fallecimiento como punto de partida para determinar la prescripción en un caso de negligencia médica, al argumentar que los familiares deben tener la oportunidad de presentar una reclamación cuando cuenten con evidencias sobre las causas del deceso, ante la posibilidad de que la autoridad omita deliberadamente información o mienta al respecto para evitar una responsabilidad.

Ahora, Lenia Batres tendrá que hacer ajustes a su proyecto para presentarlo de nuevo y, por desconfianza, los demás ministros pidieron revisar otra vez su contenido.