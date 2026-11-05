NIEGA OTRA VEZ JORGE LAVALLE QUE KARIM’S CERRARÁ Y ASEGURA QUE ESTÁ EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN

San Francisco de Campeche.- El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Jorge Luis Lavalle Maury, negó, una vez más, que la maquiladora Karim vaya a cerrar. Recalcó que lo que se lleva a cabo es un proceso de modernización y reestructuración de la empresa, por lo cual calificó como falsos los señalamientos, entre ellos los de la subsecretaria del Trabajo, Annabel Báez, de que hay un recorte escalonado de personal hasta abarcar a los aproximadamente 400 trabajadores.

El funcionario señaló que el viernes de la semana pasada el propio grupo Karim’s emitió un comunicado en el que negó estos rumores.

Explicó que el grupo empresarial está conformado por muchas razones sociales y empresas, y que tan solo en lo que se denomina Karim hay cuatro naves industriales, una de las cuales acaba de abrir hace poco y sigue creciendo, al haber llegado a casi 450 empleados.

Indicó que la propia empresa ya aclaró que se está transformando y modernizando para elevar o modificar ciertos procesos productivos, con el fin de iniciar un proceso adicional de capacitación y contratación, incluso con mejores prestaciones laborales.

“Realmente la empresa ya aclaró que no va a ninguna parte, es totalmente falso eso, y que al contrario están llevando procesos de modernización que posiblemente es lo que ha generado estos rumores”, afirmó el funcionario.

Asimismo, agradeció a los medios que den a conocer esta información, pues dijo que le han llegado comentarios de muchas familias angustiadas por esta situación. “Me parece muy lamentable que haya quienes estén prestando a este tipo de comentarios, porque solamente están angustiando a familias de manera completa”, expresó.

Cuestionado sobre si la modernización y automatización implican el cierre de la empresa, el secretario fue claro: “No significa el cierre, de hecho, se están reestructurando en una y en otra están creciendo actualmente, que es la fábrica de ropa deportiva que hace poco fuimos todos a ver y que actualmente ya prácticamente duplicó el tamaño que fuimos a constatar con la gobernadora hace poco más de 4 meses”.