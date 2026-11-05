CONVOCAN A MARCHA PACÍFICA PARA ESTE DOMINGO A LAS 5:30 DE LA TARDE EN APOYO A CONDUCTORES DE INDRIVE; ¿Y LA ARTEC?

San Francisco de Campeche.- Tras la manifestación de integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) en la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) para exigir que regule a los conductores de aplicaciones, en redes sociales empezó a circular una convocatoria para una marcha pacífica en el malecón, en apoyo al servicio InDrive, este domingo 8 de noviembre a las 5:30 de la tarde, con el asta bandera como punto de partida.

La invitación está dirigida a todos los conductores y campechanos para “defender el servicio digno para los ciudadanos. Tú eliges tu viaje, tú eliges tu precio”.