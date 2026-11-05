MAQUILLANDO MUERTOS

Deben fincarse responsabilidades legales a quienes manipulan los datos de la incidencia delictiva, pues no engañan a la gobernadora, sino que propician que la delincuencia opere con impunidad y en completa libertad.

Por su había alguna duda sobre la principal ‘estrategia de seguridad’ de la gobernadora Layda Sansores y de su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, hay que apuntar con el dedo índice lo ocurrido el pasado 1 de noviembre, cuando en la entidad se cometieron cinco asesinatos, y la Fiscalía General del Estado no reportó ni uno solo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hay que recordar que esta institución es la encargada de llevar las estadísticas de la incidencia delictivas en el país, y la que, en su evaluación mensual, señala qué entidades observaron aumento y cuales avanzaron en materia de seguridad.

En este tenor, se entiende porqué el Gobierno de la señora Sansores, y porqué Arturito Bravo Muñoz, el hijo de Marcela Muñoz que funge como vice fiscal, se han dedicado a maquillar las cifras de los homicidios que ocurren en Campeche. Solo así se puede dar la percepción de que vamos mejorando.

Es pues mucho maquillaje lo que tenemos en Campeche, y nula estrategia en materia de seguridad.

Ya habíamos apuntado en este y otros espacios de análisis la metodología que utiliza Arturito Bravo para simular que hay menos incidencia delictiva. Pero vale la pena recordarlo.

Según cifras del propio SESNSP, en 2022 se registraron en Campeche 25 mil 536 hechos delictivos y en 2023 fueron 25 mil 849, o sea, 313 delitos más que en el año previo. Sin embargo, a partir de 2024 se observa una reducción casi milagrosa, pues solamente se reportaron 12 mil 439 delitos, es decir, el desplome fue del 52 por ciento.

La “estrategia” continuó en 2025, pues solo se abrieron 5 mil 581 carpetas de investigación, cifra que revela que la baja en la incidencia delictiva fue del 77 por ciento en comparación con los datos de 2023.

¿Pero es una baja real o se trata solamente de reacomodo de cifras?

Seguramente que es lo segundo, y se confirma con los datos “borrados” el 1 de noviembre en que se cometieron cinco homicidios dolosos (4 en Mayatecum y uno en Sabancuy), pero el reporte de la Fiscalía estatal al SESNSP fue de cero asesinatos.

Deben fincarse responsabilidades legales a los encargados de manipular esos datos, pues no engañan a la gobernadora, sino que propician que la delincuencia opere con impunidad y en completa libertad. Porque si los homicidas saben que sus crímenes no fueron reportados, entonces no se les investiga y pueden seguir operando a placer.

¿Eso quieren la gobernadora y la señora Marcela para los campechanos?

Seguramente que sí, porque eso es lo que nos están dando. Pero esa es la causa también de que la incidencia delictiva siga siendo de las más altas del país, y que en Campeche no hayamos regresado al nivel que teníamos antes que llegaran la señora Sansores y sus policías foráneos, quienes por cierto, siguen desacatando las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos que ha pedido su cese y procesamiento penal.