NO ES NECESARIO HACER NUEVA CIMENTACIÓN POR OBRA EN EL FORO “AH KIM PECH”, PUES TIENE ALTA RESISTENCIA: REHN

-Falta de tiempo impidió incluir a arquitectos locales, aseguró

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) a través de su encargado del despacho Bernhard Rehn, aseguró que la obra que se construye en el Foro Ah Kim Pech cuenta con cimentación adecuada, ante lo cual no es necesario hacer otra, esto luego de las observaciones que muchos ciudadanos han hecho en redes sociales cuestionando la falta de cimientos que van a sostener la obra.

El funcionario explicó que el terreno ganado al mar cuenta con muy alta resistencia, por lo cual no se requiere excavar o hacer tanta cimentación, lo que ayuda a acortar tiempos de construcción y evita mayor costo, y aseguró que si se cuenta con los elementos necesarios para construir una buena obra. “Esto nos permite sobreponer el edificio en esa zona ganada al mar”, resumió.

Sobre las quejas de los integrantes del Colegio de Arquitectos, Rehn señaló que platicó con la presidenta Diana Piña Amezcua para atender sus dudas, y aseguró que aunque se tenía la intención de realizar un concurso para la arquitectura local, no había tiempo, pues este proyecto tardaría más de 1 año, mientras el proyecto ejecutivo quedó listo en 4 meses más el tiempo para la licitación.