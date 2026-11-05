NUEVO CAMPECHITO, UNA MUESTRA DEL ABANDONO EN QUE PABLO GUTIÉRREZ DEJÓ A LA PENÍNSULA DE ATASTA: LUIS LEX

—“EL CANDIDATO DE LA GOBERNADORA NO LEVANTA”

Ciudad del Carmen.- Mediante un video difundido en sus redes sociales, el creador de contenido y asesor legal Luis Lex exhibió el abandono en que el exalcalde carmelita y hoy coordinador estatal de la defensa de la transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, dejó a la Península de Atasta, especialmente a Nuevo Campechito.

Años de gestión “pablista” y este es el saldo en Nuevo Campechito, donde las familias viven entre apagones interminables, sin agua potable, con la erosión marina que devora sus costas, un Centro de Salud sin médicos ni medicinas y su Comisaría en el abandono, mientras el Gobierno del Estado tampoco se preocupa por apoyar a esta comunidad, cuyo malecón está destruido, recriminó.

La Casita de las Muñecas, que la gobernadora Layda Sansores presumió en su Martes del Jaguar, añadió, también exhibe deterioro, con sus techos rotos y paredes decoloridas, lo cual es el resultado de la gestión de su candidato (en alusión a Pablo Gutiérrez Lazarus), que no levanta.

Acusó al coordinador estatal de la transformación de dar prioridad al gasto en propaganda y a maquillar la cabecera municipal, mientras deja a las comunidades costeras hundirse en el olvido.

Eso no es transformación, sino insensibilidad y abandono puro en detrimento de los más vulnerables, sentenció Luis Lex.