CERCO SANITARIO EN EL CORREDOR ESCÁRCEGA-CANDELARIA POR 6 NUEVOS CASOS DE SARAMPIÓN

-No significa alarma ni cuestión de emergencia, asegura Orlando Alvarado

La Secretaría de Salud del Estado de Campeche estableció un cerco sanitario en el corredor que comprende los municipios de Escárcega y Candelaria, tras la detección de 6 casos importados de sarampión en trabajadores agrícolas procedentes de Veracruz, Tabasco y Guatemala que laboran en plantaciones de palma de aceite.

El titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que brigadas epidemiológicas y de vacunación de las Jurisdicciones Sanitarias 2 y 3 mantienen vigilancia permanente en la zona, donde además se realizan cercos epidemiológicos, inmunizan y refuerzan esquemas de inmunización para evitar la propagación de la enfermedad. “No significa ninguna alarma, ni una cuestión de emergencia”, aseguró.

El funcionario precisó que los 6 casos activos corresponden a personas de entre 25 y 40 años de edad, e insistió que los contagios no se originaron en Campeche.

Indicó que entre 100 y 200 trabajadores que permanecen en los ranchos donde fueron detectados los casos, ya fueron vacunados y permanecen bajo vigilancia médica. Hasta el momento, dijo, no se han identificado más contagios ni se ha registrado alguna defunción relacionada con esta enfermedad.

Alvarado Rivadeneyra aseguró que la situación está bajo control y descartó que exista una emergencia sanitaria, aunque reconoció que el estado ya registra prácticamente el mismo número de casos de sarampión que durante todo el año pasado, cuando aún faltan cinco meses para concluir 2026.

Añadió que las acciones de vacunación se intensificaron debido a que los esquemas de inmunización en Guatemala son distintos a los de México, por lo que todos los trabajadores que ingresan a laborar en esta región están siendo vacunados o reciben los refuerzos necesarios.