FUGA DE GAS MOVILIZA A CUERPOS DE EMERGENCIA EN PLAZA DE LA AV PATRICIO TRUEBA

Una fuga de gas butano registrada en un local de comida generó la movilización de cuerpos de emergencia en una plaza ubicada sobre la avenida Patricio Trueba y de Regil, donde autoridades realizaron una inspección para descartar riesgos mayores.

El incidente ocurrió la noche del jueves en conocido establecimiento de hamburguesas, donde empleados comenzaron a percibir un fuerte olor a gas, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trabajadores intentó contener la fuga, pero resultó afectado por la inhalación del gas, situación que requirió la intervención de paramédicos del sector salud. Además, otra persona fue atendida por una crisis nerviosa derivada del momento de tensión.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, así como personal de Protección Civil Municipal y Estatal, quienes realizaron labores de revisión en las instalaciones para controlar la fuga y prevenir cualquier riesgo de incendio. Durante la inspección, los bomberos verificaron la tubería y detectaron la necesidad de realizar el cambio de una válvula, por lo que emitieron recomendaciones al encargado del establecimiento.

Tras ventilar el local y confirmar que la situación se encontraba bajo control, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar. El hecho quedó únicamente en un susto para los trabajadores, quienes posteriormente continuaron con las labores de limpieza del establecimiento.