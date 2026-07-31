GOBIERNO ENTREGÓ LAS LLAVES DEL ESTADO AL CRIMEN ORGANIZADO: RICARDO MEDINA

-Hechos violentos son consecuencia de que nadie haya puesto un freno a la delincuencia, y es probable que se vean actos más aberrantes

El Gobierno ya perdió el control de Campeche frente al crimen organizado, señaló el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Miguel Medina Farfán, al opinar sobre las últimas ejecuciones en los municipios de Champotón y Carmen y el levantón de cuatro personas en el Municipio de Calakmul.

Y aseveró: “Es evidente que las autoridades han declinado a su responsabilidad y entregaron las llaves del Estado al cr¡m£n organizado para convertirse en una situación imparable, pues al no existir quien detenga, frene o ponga límites, estos actos siguen creciendo”.

Medina Farfán lamentó que Campeche viva las consecuencias de que nadie haya puesto un freno a la del¡ncu£nc¡a, por lo cual es muy probable que vez se vean actos más aberrantes y dolorosos para toda la gente, porque quienes cometen esos crím£nes se sienten capaces de fijar sus propias reglas.

Tristemente vemos a una autoridad que permanece en sus oficinas y cuando hay un problema o suceso sale a decir con sus boletines que llegaron, acordonaron, pusieron sus letras amarillas y hasta ahí, porque rara vez hay una detención relacionada con hechos violentos y un resultado que se traduzca en procesos penales, aseveró el dirigente tricolor.