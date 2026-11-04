EL ORIGEN DE LOS CORAZONES PINTADOS EN CAMPECHE Y CÓMO RESPONDER LEGALMENTE | Por Angel Escamilla

La pregunta se repite en todo Campeche, ¿Quién pinta los corazones sin permiso y qué se puede hacer para exigir que los borren? Bueno, a consecuencia de un fatal accidente, se supo que efectivamente los corazones con los que vandalizan la propiedad privada son pintados por personas identificadas con el partido Morena.



Hay dos cosas que deben hacer en caso de ser víctimas de estos actos vandálicos con pintura en sus predios:

1. Dirigir un documento a la Lic. Elizabeth Tapia Quiñones, quien tiene la obligación constitucional de vigilar que no existan actos de propaganda vinculados a un partido político. Ella es la representante en Campeche del INE México presidido por Taddei. El documento —acompañado de una fotografía, la ubicación y el relato de los hechos— lo pueden entregar en las oficinas del INE Campeche, ubicadas en Plaza del Mar, a un costado de Telas San Francisco de Asís. Ella tiene la obligación de atender estos asuntos.

2. Adicionalmente, acudir a la Fiscalía General del Estado de Campeche a interponer una denuncia por daño en propiedad ajena en contra de quien resulte responsable, vinculado al partido Morena de Campeche. Aporten pruebas como fotografías del daño y soliciten la reparación del mismo. Si cuentan con cámaras de videovigila