¡ADIÓS A UNA FIGURA DE LA COMEDIA MEXICANA! MUERE MARÍA ALICIA DELGADO

La televisión mexicana está de luto tras el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, reconocida por su participación en programas de comedia como ‘¡Anabel!’, ‘Derbez en cuando’ y ‘¿Tú crees?’.

La noticia fue confirmada este miércoles 4 de noviembre por Televisa Espectáculos, que a través de su cuenta en X expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la actriz.

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, publicó la empresa.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento ni se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios.