miércoles, noviembre 4, 2026
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CIRCULAENREDES: “LOS MEXICANOS YA NO CREEN NI EN NOSOTROS”, EXCLAMA DIPUTADA FEDERAL DEL #PT

Desde la tribuna en San Lázaro, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, hizo un duro reclamo a la clase política al advertir: “México está harto, no le cree ni al PRI, ni al PAN, ni a nosotros mismos”.

“Hoy como diputada federal quiero decir que se aplique todo el peso de la ley, y que se investigue si hay diputadas y diputados metidas también en este escándalo bochornoso de sobornos”, añadió.

García García exigió aplicar todo el peso de la ley e investigar a fondo a cualquier diputado o diputada involucrado en escándalos de corrupción o desvío de recursos.

“No es posible que sigamos solapando a uno o a otro… y también estoy preocupada por los millones que se mandaban a Oaxaca y no sabemos dónde quedaron, así que no seamos cómplices unos de otros, pidamos que se esclarezca todo y se les aplique todo el peso de la ley”, sentenció la legisladora oaxaqueña.

Video: Político Mx.

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