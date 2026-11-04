“DE NADA SIRVE AUMENTAR LAS PENAS POR FEMINICIDIO SI LAS FISCALÍAS NO TIENEN RECURSOS”: SEÑALA DELMA RABELO

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, lanzó una fuerte crítica a la falta de presupuesto y personal en las instituciones encargadas de investigar la violencia contra las mujeres, al advertir que endurecer las penas por f£mınıçıdıø no garantiza justicia si las fiscalías carecen de los recursos necesarios para esclarecer estos crimenes.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora reconoció como un avance la iniciativa impulsada por la Presidencia de la República para establecer una ley general que contemple penas de 50 a 70 años de prisión por feminicidio y obligue a investigar desde el inicio toda muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas como un posible delito de esta naturaleza.

Sin embargo, cuestionó que se anuncien reformas y castigos más severos mientras las instituciones responsables de aplicarlos enfrentan serias limitaciones económicas y operativas.

“De nada sirve endurecer las penas si las investigaciones llegan tarde o no llegan bien. De nada sirve homologar protocolos si las fiscalías no tienen personal suficiente, ministerios públicos capacitados, policías de investigación, peritos, tecnología y presupuesto”, expresó.

Rabelo Cuevas recordó que, durante su comparecencia ante el Congreso, el fiscal del Estado, Jakson Villacis Rosado, reconoció la falta de recursos económicos, situación que, a juicio de la diputada, pone en duda la capacidad de la institución para asumir nuevas obligaciones en materia de investigación de feminicidios.

La priísta también criticó que la Secretaría de las Mujeres permaneciera cinco meses sin titular, al considerar que esa demora contradice el discurso gubernamental que presenta la protección de las mujeres como una prioridad. También dirigió un llamado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado para que se revisen y dictaminen las iniciativas relacionadas con la protección de mujeres, niñas y adolescentes que permanecen pendientes de análisis.