ELISEO FERNÁNDEZ REAPARECE EN CAMPECHE; LLEGA AL SEGUNDO INFORME DE BIBY RABELO
San Francisco de Campeche.- Eliseo Fernández Montúfar llegó al Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, acompañado de Pedro Armentía López.
Fernández Montúfar fue recibido entre muestras de apoyo de sus simpatizantes a su llegada al evento.
Previamente, Biby Rabelo arribó acompañada del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, para rendir su Segundo Informe de Gobierno.