viernes, septiembre 25, 2026
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CIRCULA AVISO FALSO SOBRE INFORME DE BIBY RABELO; IMAGEN OFRECE SUPUESTA HORA GRATIS EN BOLICHE

Una imagen que circula en redes sociales utiliza la identidad gráfica de la Alcaldía de Campeche para difundir un supuesto aviso relacionado con el II Informe de Gobierno de la presidenta municipal Biby Rabelo. Además, señala que quienes mencionaran en ventanilla la frase “Yo estoy con Biby y Eliseo” recibirían supuestamente al menos una hora gratuita.

Ante ello, la alcaldía desmintió dicha información y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por esos comunicados, y solo hacer caso a los avisos oficiales en las páginas del ayuntamiento.

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