SAN FRANCISCO DE ASÍS CELEBRARÁ 800 AÑOS CON ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES

Con motivo de los 800 años del deceso de San Francisco de Asís, la parroquia que lleva su nombre en Campeche inició su novenario y prepara más de 15 días de actividades religiosas, culturales y tradicionales para reunir a la comunidad católica.

El vicario parroquial Rafael Jiménez Ordóñez explicó que esta celebración tendrá un significado especial por la indulgencia plenaria concedida por la Iglesia Universal a quienes cumplan con las condiciones establecidas y visiten el templo durante este periodo.

El programa comenzará desde el 27 de septiembre y contempla la tradicional bajada de la imagen de San Francisco de Asís, conferencias sobre su vida, celebraciones eucarísticas, presentaciones musicales, trova y actividades vinculadas con las costumbres campechanas.

Entre los eventos principales se encuentra la vaquería sanfrancisqueña, programada para el 1 de octubre frente al templo, con participación de diversas comunidades. Para el 3 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se realizará la tradicional bendición de mascotas y, a las 11:00 horas, la imagen de San Francisco tendrá un paseo por mar.

Las celebraciones continuarán el 11 de octubre con una carrera en honor al santo. Además, durante las festividades participarán más de 20 gremios, así como familias, empresas y grupos parroquiales. La mayoría de las misas serán a las 7:00 de la noche, mientras que una hora antes se realizará el rezo del rosario y otras oraciones.