HOMBRE PIERDE LA VIDA TRAS RECIBIR DESCARGA ELÉCTRICA EN EL TECHO DE UNA VIVIENDA

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras presuntamente realizaba trabajos en el techo de una vivienda ubicada en la calle 1, entre 18 y 20, de la colonia La Cruz, en Champotón.

Tras el reporte a los números de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos policiacos y personal de la Marina-Armada de México restringieron la circulación en la zona para permitir las diligencias correspondientes. Posteriormente arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo.

Parte del cuerpo del hombre quedó visible desde el techo del inmueble donde, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba efectuando trabajos eléctricos al momento del accidente.