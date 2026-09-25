viernes, septiembre 25, 2026
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¡TOME SUS PRECAUCIONES! CORRIENTE DE AGUA ARRASTRA HASTA UNA MOTOCICLETA

Las fuertes lluvias registradas en San Francisco de Campeche provocaron encharcamientos y acumulaciones de agua en diversas vialidades de la ciudad. Entre las imágenes difundidas se observa una motocicleta tirada en medio de la corriente de agua, muestra de la fuerza que alcanzó el escurrimiento en uno de los puntos afectados.

Se recomienda evitar calles con niveles elevados de agua, utilizar vías alternas y no intentar atravesar zonas inundadas, principalmente a bordo de motocicletas.

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