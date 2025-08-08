EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 08 DE AGOSTO DE 2025

CON LAYDA SE DISPARA CRIMINALIDAD.

Una investigación del portal EMEEQUIS confirma que el narcomenudeo en Campeche se disparó un 141% de 2021 a 2024, con el gobierno de Layda Sansores, además de revelar que en este periodo germinó la expansión territorial de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la península de Yucatán.

Según EMEEQUIS, en esos tres años los homicidios dolosos también aumentaron 11% y la extorsión se incrementó un 70%, de acuerdo a los registros sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y destaca que “para la Agencia Antidrogas (DEA) del gobierno de los Estados Unidos, Campeche es parte del asentamiento de las organizaciones criminales más poderosas de México”.

La investigación cita que “de acuerdo a la citada agencia antidrogas, la entidad gobernada por Layda Sansores es un estado dominado por el crimen organizado que se disputa a sangre y fuego esta plaza frente a grupos criminales de alta peligrosidad como es el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”. Mientras tanto, Sansores insiste en que hay seguridad en la entidad y viaja lujosamente por Ámsterdam. ¿A quién le cree usted?

ISLA AGUADA PIERDE SU MAGIA.

Los Rozones, de La Razón de México, hablan del “Retroceso en Campeche” que se vive, entre otras cosas, por la desatención del secretario de Turismo, Mauricio Arceo Piña, y del alcalde del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, que al parecer no cumplieron con algunos procesos normativos y administrativos. No dan una.

“Mientras en el Gobierno Federal se anotan triunfo tras triunfo en la promoción turística, en Campeche caminan hacia atrás, como los cangrejos. Resulta que Isla Aguada está a punto de perder su categoría de Pueblo Mágico, lo que tiene en vilo a los prestadores de servicios del lugar. El gobierno municipal de Ciudad del Carmen, encabezado por el morenista Pablo Gutiérrez Lazarus, no ha cumplido con una serie de procesos normativos y administrativos, que la Secretaría de Turismo federal exige. El último plazo que la Sectur dio a las autoridades locales venció el pasado jueves (31 de julio) y se desconoce si cumplieron o no. A Isla Aguada también le restaron puntos los frecuentes bloqueos carreteros en la Península de Atasta, los cuales suelen durar más de tres días, debido a que la gobernadora Layda Sansores opta por no ver ni oír a los manifestantes. En los próximos días se podría dar a conocer la noticia de qué Layda dejó perder un Pueblo Mágico. Atentos.”

No se equivocó la diputada Mónica Fernández cuando señaló que tenemos al peor secretario de Turismo en la historia de Campeche. ¿Por qué mejor no lo ponen a repartir chocolates de MrBeast en la estación del Tren Maya?