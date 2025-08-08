viernes, agosto 8, 2025
Lo último:
Municipales

HALLAN AUTO ABANDONADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HOPELCHÉN-BOLONCHÉN

user editor

AL PARECER DIO VOLTERETAS HASTA QUEDAR ENTRE LA MALEZA

Hopelchén.- A un costado de la carretera Hopelchén-Bolonchén, a la altura de los campos de Santa Rosa, fue hallado un automóvil Nissan modelo March con el techo dañado, ante lo cual se presume dio volteretas.

Tras reportes ciudadanos sobre el accidente, ocurrido la noche de ayer jueves, elementos de la Asociación de Voluntarios de Emergencia llegaron para brindar auxilio a algún probable lesionado, pero al verificar a través de los vidrios y revisar entre la maleza no encontraron a nadie.

También te puede gustar

Otro ejecutado en Carmen; Matan a empleado de un Rancho

Puente sin soporte intermedio, está condenado al colapso

Apicultores de Hopelchén exigen la destitución de su presidente

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *