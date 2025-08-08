HALLAN AUTO ABANDONADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA HOPELCHÉN-BOLONCHÉN
AL PARECER DIO VOLTERETAS HASTA QUEDAR ENTRE LA MALEZA
Hopelchén.- A un costado de la carretera Hopelchén-Bolonchén, a la altura de los campos de Santa Rosa, fue hallado un automóvil Nissan modelo March con el techo dañado, ante lo cual se presume dio volteretas.
Tras reportes ciudadanos sobre el accidente, ocurrido la noche de ayer jueves, elementos de la Asociación de Voluntarios de Emergencia llegaron para brindar auxilio a algún probable lesionado, pero al verificar a través de los vidrios y revisar entre la maleza no encontraron a nadie.