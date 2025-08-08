MURIÓ HOY TIRSO RODRÍGUEZ DE LA GALA GUERRERO

Durante la madrugada de hoy viernes falleció Tirso Rodríguez de la Gala Guerrero, quien fue maestro de derecho constitucional en la Facultad de leyes de la Universidad del Sudeste, presidente del Tribunal Superior de Justicia y rector de la Universidad de Campeche de 1987 a 1991.

Nacido el 7 de diciembre de 1937, también fue secretario de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado; presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y alcalde de Campeche.

La Universidad Autónoma de Campeche externó sus condolencias.