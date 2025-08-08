NO HAY ALERTA SANITARIA…PERO LA CAPTURA DE PULPO INICIÓ CON UNA BAJA DEL 16% RESPECTO AL AÑO PASADO: CEBALLOS ALEJANDRE

El director del Instituto de Pesca y Acuacultura, Eduard Ceballos Alejandre, aseguró que aunque no hay alertas sanitarias como en el vecino Estado de Yucatán, la temporada de captura de pulpo en Campeche inició con una baja del 16% en comparación con el año pasado.

El funcionario explicó que esta información fue solicitada directamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo responsable de llevar la estadística de los arribos y que, pese a la baja, se mantiene la expectativa de un repunte para finales de agosto.

Ceballos Alejandre aseguró que hasta el momento no existe ninguna alerta sanitaria en Campeche relacionada con el consumo de pulpo, por lo cual la población puede consumirlo con tranquilidad.

En cuanto a los trabajos de vigilancia y seguridad para la temporada, precisó que ya se implementan estrategias conjuntas con la Conapesca y la Secretaría de Marina (Semar), enfocadas en la inspección, el control de los compresores utilizados por los buzos y otras medidas preventivas.

“La vigilancia debe ser permanente”, subrayó, al tiempo que informó que solicitarán a Marina y Conapesca un informe detallado sobre los resultados de los operativos en marcha.

Finalmente, el funcionario admitió que hay propuestas para que los operativos más rigurosos comiencen formalmente a partir del 15 de diciembre hasta que se abra la veda, mientras tanto pedirán información sobre la estrategia de vigilancia que ya se planteó.