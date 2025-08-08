Vacacionistas

Los nuevos ricos guindas salieron peores que los anteriores, dándose vida de reyes, mientras que al pueblo noble y sabio apenas le alcanza para ir sobreviviendo día a día…

Doña Chela alistó su mochila con su toalla, sus chancletas, su bikini, una bolsa de sandwiches y dos refrescos de cola tamaño familiar, y se dispuso a ir a Playa Bonita para variar un poco la rutina, ahora que sus nietos y sus hijos la vinieron a visitar y a pasar unos días con ella.

–“Si el junior del Peje se va a Tokio y la Tía viajó a Holanda a comprar tulipanes, ¿yo por qué me voy a quedar encerrada en mi casa?, preguntó a su compadre don Memín quien llegó a visitarla para levarle un racimo de huayas y una bolsa de nance que había cosechado en el patio de su casa.

–“Si la austeridad republicana no ha detenido el periplo de los conspicuos mártires de la 4T, que la escasez y la pobreza no limiten su deseo de disfrutar la vida, junto con su familia” le aconsejó el rechoncho bolero del Parque Principal.

–“La Tía gobernanta prometió que en verano los locales no vamos a pagar la entrada a la playa, que son como 30 pesos por persona, así que si no nos volvió a mentir, como siempre lo hace, me voy a ahorrar al menos 150 pesos de cuota porque son cinco los integrantes de mi familia” le contó a su compadre.

–“Aproveche que aún no se establece el circuito desde siglo XXI hasta el mercado con los autobuses chinos, ya ve usted que a los de Tula, Presidentes y colonias de esa zona ya los están obligando a transbordar, y aunque por ahora no les cobran los nuevos camiones, a partir del 1 de septiembre todo va cambiar y viajar en urbano ya va ser un lujo” recordó don Memín.

–“Ya no me amargue la existencia, refunfuño doña Chela, demasiado nos han jodido esos políticos cuatroteros que prometieron que iban a ser diferentes, pero que han resultado peores. Dicen que el embarazo y la riqueza no se pueden ocultar –tampoco la pendejez—y esos nuevos ricos guindas salieron peores que los anteriores, dándose vida de reyes, mientras que al pueblo noble y sabio apenas nos alcanza para ir a Playa Bonita”.

–“Apúntese usted entre los beneficiados del régimen, le dijo en tono de consuelo el bolero don Memín, porque quienes estamos en el subempleo, y tenemos que sobrevivir de lo que podamos conseguir cada día, no podemos ni soñar con ir a Tokio, Portugal, España, Amsterdam o la Riviera Maya. Y eso que nosotros sí tenemos jornadas extenuantes de trabajo, no como el junior Andy que presume que fue a Japón para reponerse de tanto esfuerzo en su trabajo. Cínico, farsante, mentiroso y corrupto el chamaco” exclamó.

–“Ya no se ande quejando que me contagia de su amargura, le reclamó doña Chela, mejor métase a político y tarde o temprano tendrá dinero para darse esos lujitos que nos restregan en la cara los mártires de la 4T” apuntó doña Chela.