DESCARTA SHEINBAUM INVASIÓN DE ESTADOS UNIDOS TRAS ORDEN DE TRUMP CONTRA CÁRTELES

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos y colaboramos, pero no habrá invasión, eso está descartado. Lo hemos manifestado en todas las llamadas que eso no está permitido ni es parte de ningún acuerdo”.

Y agregó: “Cuando lo han planteado siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera pero eso no”.

Además, la mandataria presumió que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas, “creo que somos el país que más regulaciones tiene para agentes extranjeros de esa y de cualquier otra nación”.