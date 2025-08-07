REGAÑA LUISA ALCALDE A ANDY POR VIAJE A JAPÓN: “HAY QUE PONER EL EJEMPLO DE LA JUSTA MEDIANÍA”

De gira por Morelos, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue cuestionada sobre si el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador violo los principios de la cuarta transformación al viajar a Japón, y respondió que aunque se tengan los recursos para ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, no se debe hacer, porque “somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”.



Aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pues a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía, aseveró Alcalde Luján.