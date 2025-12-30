“YA SABEN LO QUE FABRICA LA FISCALÍA, Y ESTA FISCAL ME ODIA”: RAFAEL LEÓN

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y escoltado por patrullas estatales y federales, el periodista Rafael “Lafita” León salió de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos tras una audiencia en la que su defensa presentó pruebas para acreditar su inocencia. El comunicador fue detenido y acusado de delitos como terrorismo, en un proceso que ha generado cuestionamientos por la forma en que se reactivaron investigaciones en su contra.

De acuerdo con sus abogados, los señalamientos corresponden a hechos del año 2023, derivados de una carpeta de investigación que permaneció sin avances durante más de dos años y que fue retomada tras la apertura de una nueva el pasado 10 de diciembre. Al salir del recinto judicial, Rafael León declaró ante cámaras de Fuerza Informativa Azteca que enfrenta una persecución directa. La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene acusaciones por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La audiencia continuará este martes, cuando se defina la situación jurídica del periodista, detenido el 24 de diciembre.