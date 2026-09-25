GOBERNADOR DE OAXACA PIDE DESAPARECER EL AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN TRAS DETENCIÓN DEL ALCALDE

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz solicitó al Congreso del Estado iniciar el procedimiento para declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, ante la situación que enfrenta el gobierno municipal tras la detención de su presidente, Miguel Sánchez Altamirano.

Informó que instruyó al secretario de Gobierno para presentar la solicitud ante el Poder Legislativo y, de aprobarse, dar paso al nombramiento de un encargado de la administración municipal que conduzca temporalmente el Ayuntamiento y garantice la continuidad de los servicios públicos.

La decisión ocurre después de la detención de Miguel “N.”, presidente municipal de Juchitán, quien fue trasladado al penal del Altiplano y su suplente cuenta con una orden de aprehensión.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, señaló Jara, quien aseguró que también será reforzada la presencia de las fuerzas de seguridad estatales y federales.

El Gobierno de Oaxaca informó un día después de la captura que mantiene un despliegue de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá en Juchitán, en coordinación con autoridades federales.