BIBY RABELO ENTREGA SU II INFORME DE GOBIERNO AL CABILDO 

La alcaldesa Biby Rabelo de la Torre entregó al Cabildo de Campeche su II Informe de Gobierno, con el que presentó formalmente los resultados de su administración municipal y sostuvo que la rendición de cuentas debe respaldarse con resultados y evidencias.

Durante la sesión solemne, destacó el manejo de los recursos públicos y la planeación presupuestal como parte de los avances de su gobierno. También afirmó que el municipio ha mejorado su posición nacional en materia de presupuesto basado en resultados, señalamiento que presentó como muestra de los avances de su administración.

Rabelo también reconoció que los principales retos del municipio requieren coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, por lo que llamó a mantener una relación institucional que permita atender las necesidades de las familias campechanas.

La entrega del informe cumple con el ejercicio formal de rendición de cuentas de la administración municipal; corresponderá también al Cabildo y a la ciudadanía revisar los resultados, cifras y acciones contenidos en el documento.