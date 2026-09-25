DESCARTA MC ALIANZAS PARTIDISTAS

-SOMOS EL MEJOR PROYECTO PARA SACAR A MORENA: PAUL ARCE

San Francisco de Campeche.- Al exponer que las alianzas han jugado un papel complejo por el tema a nivel nacional, Óscar Enrique Cervantes Rivera, coordinador nacional de diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó: “Nosotros confiamos en las alianzas ciudadanas en cada entidad federativa, pues los 17 Estados donde habrá elecciones no merecen las realizadas por la vieja política. Además, en todas las encuestas nacionales somos la primera opción de alternancia gracias al buen trabajo partidista, y Campeche no es la excepción”.

“Vamos bien gracias al trabajo que hacemos todos los días”, aseveró, y recalcó que están abiertos a cualquier tipo de alianza ciudadana que se pueda concretar.

Sobre posibles inconformidades, Cervantes Rivera recalcó que toda institución política debe tener sabores y sinsabores, pues es lo rico del debate para ponerse de acuerdo, y Movimiento Ciudadano no es una monarquía, sino una colectividad de ciudadanos que tiene que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Por lo tanto, expresó: “Convoco a los compañeros a que platiquemos para buscar los puntos en común y, mediante el diálogo, llegar a acuerdos, porque todos queremos un bien para Campeche y hay que construir su futuro”.

Por su parte, el dirigente estatal emecista Paul Arce expresó que no han considerado una alianza con otro instituto político y que MC tiene las puertas abiertas “para cualquier persona que quiera sumarse para sacar a Campeche del desastre y hueco en que está, y más adelante los partidos políticos tendremos que ponernos de acuerdo, pues todos saben que Movimiento Ciudadano es el mejor proyecto para sacar a Morena”.