APARECEN PRESUNTAS NARCOMANTAS CON AMENAZAS CONTRA SUPUESTOS VENDEDORES DE “CRISTAL” Y AUTORIDADES PENITENCIARIAS

San Francisco de Campeche.- Un par de presuntas narcomantas con amenazas de muerte contra supuestos vendedores de “cristal” y autoridades penitenciarias fueron colocadas durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre en las colonias Jardines e Imí I, en la capital Campechana.

Las mantas fueron retiradas por elementos de la Policía Estatal (PE) y entregadas a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el mediodía de este viernes, ninguna autoridad había emitido una postura para confirmar o descartar los hechos ni proporcionar información sobre el contenido y origen de los mensajes.

La aparición de las presuntas narcomantas ocurrió a menos de 24 horas de la ejecución de un hombre en Ciudad del Carmen y días después del asesinato al estilo sicarial de una pareja en Isla Aguada, Carmen, registrado la noche del domingo 20 de septiembre.