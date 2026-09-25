A MOVIMIENTO CIUDADANO NO LO VA A DOBLAR NINGUNA PERSECUCIÓN: ÓSCAR CERVANTES

-“Buscamos acceder al poder por la vía democrática para poner fin a ese tipo de prácticas contra algún compañero o ciudadano”

San Francisco de Campeche.- Al afirmar que todos pierden como ciudadanos y como Estado al hablar de una persecución, en alusión a los embates políticos del Gobierno de Layda Sansores contra su partido, Óscar Enrique Cervantes Rivera, coordinador nacional de diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), aseveró que no se van a doblar ni permitirán ningún abuso de las autoridades estatales o federales contra cualquiera de sus compañeros.

“Si Movimiento Ciudadano no creciera como lo ha hecho ni fuera un proyecto tan emblemático y representativo para las y los ciudadanos, pues nadie nos perseguiría”, sostuvo.

“Nosotros”, continuó, “impulsamos contrastar desde las ideas y el trabajo, no desde el mal uso del poder. Por eso estamos en contra de cualquier tipo de persecución a algún compañero o ciudadano de Campeche y a nivel nacional, y de las malas prácticas”.

Respecto a Eliseo Fernández y Biby Fernández, Cervantes Rivera dijo que se han convertido en un conjunto de baluartes muy significativo para Movimiento Ciudadano a nivel nacional, ya que decidieron trabajar desde el territorio, abanderar las causas de la gente y poner el poder al servicio de la ciudadanía, que son los valores del partido.

Sobre el uso del poder por parte del Gobierno para reprimir, señaló que MC busca acceder al poder por la vía democrática para poner fin a esas prácticas.