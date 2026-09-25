viernes, septiembre 25, 2026
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¡AL LÍMITE LOS PANTEONES! HASTA EL 40% DE LAS CRIPTAS ESTÁN OCUPADAS POR RESTOS NO EXHUMADOS POR FAMILIARES, REVELAN

-CONSTRUIRÁN CIENTOS DE OSARIOS PARA EVITAR QUE SE QUEDEN SIN ESPACIOS DISPONIBLES

Ciudad del Carmen.- Al revelar que entre el 30 y 40 por ciento de las criptas de los panteones de la Isla están ocupadas por restos no exhumados debido a la falta de trámites y desacuerdos entre familiares, Edwin Hernández, director de Servicios Básicos, anunció que el Ayuntamiento construirá cientos de osarios para evitar que los panteones se queden sin espacios disponibles.

“Sonará penoso”, agregó, “pero hay gente que lleva sepultada 6, 10, 15 y hasta 20 años, y los familiares no se acercan. Incluso, a veces tratamos de contactarlos, pero el número que dejaron ya no existe, ya no están en la ciudad, la dirección que proporcionaron ya no corresponde o hubo alguna diferencia familiar que impide que los restos sean exhumados y las criptas liberadas”.

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