AÚN SIN SOLUCIÓN EL CONFLICTO EN ZINÁPARO; ALFREDO PÁRAMO NO LLEGÓ A LA REUNIÓN EN LA PROCURADURÍA AGRARIA, SÓLO LOS PESCADORES

-SIGUE CERRADO EL CAMINO DE ACCESO A LA LAGUNA

Escárcega.- Continúa el conflicto entre pescadores y Alfredo Páramo, quien mantiene cerrado el camino de acceso a la laguna en el ejido Altamira de Zináparo, pues los primeros acudieron ayer a una reunión en la Procuraduría Agraria de esta ciudad, pero la contraparte no llegó, pese a que recibió el citatorio.

En esta ocasión, el comisario ejidal y un fundador del ejido acompañaron a los afectados, quienes coincidieron en que el camino es paso para la gente y no hay justificación para mantenerlo cerrado. Además, señalaron que Alfredo Páramo no ha respetado los acuerdos. “No queremos problemas con el señor, sino un arreglo por medio de la ley”, recalcaron.

Tras la reunión en la Procuraduría Agraria, los inconformes expusieron que continuarán buscando una solución al conflicto, pues afecta a decenas de personas dedicadas a la pesca, actividad de la que depende el sustento de sus familias.

Acordaron volver a citar a Alfredo Páramo para una nueva reunión y, si no acude, el caso será turnado a otras instancias.