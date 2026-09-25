HABRÁ DEFENSA LEGAL ANTE CUALQUIER INTENTO DE FRENAR CANDIDATURAS, ADVIERTE MC

Al preguntarle sobre la posibilidad de que se repitan las argucias legales para frenar candidaturas, Óscar Enrique Cervantes Rivera, coordinador nacional de diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), dijo siempre la hay, sin embargo, “tenemos un equipo solvente jurídicamente para contener cualquier tipo de ataque o agresión por la vía que sea”.

De los procesos jurídicos contra la alcaldesa Biby Rabelo y el diputado Paul Arce, manifestó: “Hemos visto a nivel nacional una construcción de cómo quieren secuestrar los poderes de manera sistemática, y uno es el Judicial, ante lo cual siempre pelearemos que la justicia exista de manera pronta y expedita, y lucharemos hasta las últimas consecuencias para que haya justicia tanto para nuestros compañeros como para todos los mexicanos”.