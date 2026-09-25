¡ADVERTENCIA! REPORTAN ROBO DE JERINGAS BD PLASTIPAK Y RECOMIENDAN NO COMPRARLAS NI USARLAS

A través de sus redes sociales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el robo del dispositivo médico BD Plastipak™, que es jeringa de plástico estéril, lote 6114865 y con caducidad 31/03/2031.

Recomienda no comprar ni utilizar dicha jeringa, cuya calidad, eficacia y seguridad puede estar comprometida por sus condiciones de almacenamiento, y pide denunciar si la identifican a la venta.