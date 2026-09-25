NO OLVIDAMOS NI CALLAMOS LA REPRESIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FRENTE AL CONGRESO: LEY SABINA

-“No avanzan las denuncias de activistas contra los policías”

San Francisco de Campeche.- Mediante su página oficial en redes sociales, la organización no gubernamental Ley Sabina Campeche Cam replicó una publicación de Padres Fantasma Campeche, en la que se recalca que no se olvida el 28 de septiembre, cuando activistas fueron privados de su libertad y golpeados por protestar frente al Congreso, sin que hasta el momento avancen las denuncias contra los policías.

La publicación señala: “El 28 de septiembre de 2025 no se olvida. Ya casi se cumple un año de aquella noche en que Eloy Acuña, de Campeche por Las 40 Horas; Aremi Gasca, de Ley Sabina Campeche Cam, y otros compas de Campeche por Palestina fueron privados de su libertad y golpeados por protestar frente al Congreso”.

Los hechos, recalca la publicación, fueron documentados y hay denuncias contra los policías que hasta hoy no avanzan. “Casi un año después no olvidamos, no callamos”.