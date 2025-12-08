TOME SUS PRECAUCIONES, SE ESPERAN LLUVIAS EN EL TRANSCURSO DEL DÍA
Campeche inició la semana bajo un escenario de marcada inestabilidad atmosférica. El meteorólogo Juan Antonio Palma Solís informó que desde temprano la capital, así como Hopelchén, Champotón y Ciudad del Carmen, registraron lluvias derivadas de la interacción entre una vaguada proveniente de Centroamérica y otra asociada al frente frío Javín número 19. Aunque el frente todavía no ingresa a la península, sus efectos prefrontales ya generan incremento de nublados, cambios en la dirección del viento, posibles rachas cercanas a 45 o 50 kilómetros por hora hacia la noche y acumulados de lluvia que podrían resultar fuertes, con actividad eléctrica y riesgo de encharcamientos en zonas urbanas y costeras.
El meteorólogo detalló que la inestabilidad también alcanzará a Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan tormentas intensas por la tarde en Mérida, Valladolid, Tizimín, Cancún, Playa del Carmen y la zona maya. El pronóstico contempla precipitaciones entre 50 y 75 milímetros en distintos puntos de la península, además de lluvias importantes en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, así como en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Señaló que las temperaturas máximas serán moderadas por los nublados y que la semana completa podría mantenerse lluviosa, incluso hacia el Día de la Virgen.