lunes, diciembre 8, 2025
Lo último:
Municipales

LLUVIAS ENCHARCAN DISTINTOS PUNTOS DE CARMEN

Por las intensas lluvias derivadas de la entrada del frente frío número 19, el paradero de Reforma y diversas zonas de la Isla registran encharcamientos severos que complican el tráfico peatonal y vehicular.

Las precipitaciones dejaron el área parcialmente anegada, dificultando el paso y aumentando el riesgo de accidentes, especialmente en las horas de mayor movimiento. Vecinos y usuarios del transporte público reportaron que el nivel del agua sigue subiendo por momentos, lo que además afecta a comercios cercanos. Autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones y evitar la zona en la medida de lo posible, mientras continúan los efectos del sistema frontal.

También te puede gustar

Relleno sanitario de Carmen está a dos años de tener su capacidad total

Médico cubano ofrecerá consultas gratuitas a quienes padecen problemas de la piel

Cocodrilo ataca a hombre en Carmen

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *