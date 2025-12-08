“QUIEN VIENE DE FUERA NO VIENE CAMINANDO”, AFIRMA SHEINBAUM PARA JUSTIFICAR EL ACARREO DEL SÁBADO

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó: “Obviamente quien viene de fuera, pues no viene caminando, para atajar cualquier comentario”, con el fin de justificar la asistencia al evento del sábado pasado en el Zócalo, y añadió que hubo “muchos jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, mucha alegría”.

Calificó la marcha como combativa, en el sentido pacífico, “en defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos 7 años de transformación”.