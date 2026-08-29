LAYDA ESTÁ ENFERMA DE PODER, ES PROFUNDAMENTE DESHONESTA Y REPRESENTA LO PEOR: VÍCTOR AMÉNDOLA

-“Tiene la corrupción hasta la médula, su Gobierno es depredador, depravador y degradador y persigue a sus adversarios”

Campeche.- El exdirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Layda Sansores San Román, a la que acusó de estar enferma de poder, de ser profundamente corrupta y deshonesta, representar una de las peores etapas de la vida pública de Campeche y perseguir a sus adversarios.

Calificó al Gobierno laydista como “depredador, depravador y degradador”, sostuvo que existe saqueo de recursos públicos, y cuestionó el desempeño y el perfil de quienes ocupan cargos dentro del gabinete estatal.

Layda Sansores se acostumbró toda su vida a vivir del erario y ha normalizado el saqueo de los recursos públicos para tener una vida privada de lujos y excesos. “Tiene la corrupción hasta la médula”, aseveró Améndola Avilés.

Expresó que la actual Administración ha deteriorado las relaciones políticas e institucionales, además de ser inepta e ineficiente, y acusó a la gobernadora de ejercer el poder mediante la confrontación con periodistas, críticos y opositores.

También cuestionó el uso del programa “Martes del Jaguar”, al considerar que desde ese espacio se realizan ataques contra periodistas nacionales, adversarios políticos y personas críticas, y relacionó además la persecución contra exfuncionarios de administraciones anteriores como una estrategia política para mantener el control y desacreditar a quienes ocuparon cargos públicos antes del actual gobierno.

En materia de obra pública, aseguró que el Gobierno de Layda Sansores carece de proyectos de trascendencia y afirmó que, ante la falta de resultados que presumir, la Administración opta por cuestionar y “enlodar” el trabajo realizado por gobiernos anteriores.