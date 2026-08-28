“FUE UN REGALO”, PERO COLOQUIAL: VOCERO DE LAYDA DEFIENDE QUE 1.6 MDP ES UN PRECIO “RELATIVAMENTE BAJO”; LE RECUERDAN QUE LA ECONOMÍA ESTÁ POR LOS SUELOS

Para el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, decir que la escultura del jaguar de 1.6 millones de pesos “fue un regalo” es una expresión “coloquial”, pues considera que el monto resulta “relativamente bajo” frente al costo que han tenido otras obras monumentales en el país.

En redes sociales, el funcionario argumentó que para establecer el precio deben considerarse el material, la fundición, el armado, el traslado y casi un año de trabajo del escultor. También recurrió a comparaciones con monumentos de Guadalajara, Ciudad de México y Colima, cuyos costos, afirmó, van de 2.25 a 5.8 millones de pesos.

La explicación sobre el significado “coloquial” de regalo provocó respuestas de usuarios, quienes cuestionaron que se compare a Campeche con entidades de mayor actividad económica y recordaron que el estado enfrenta una realidad muy distinta.

Entre los comentarios le señalaron que “en Campeche no se puede dar esos lujos porque la economía está en el suelo”, además de cuestionar la falta de oportunidades y las condiciones que enfrentan negocios y trabajadores.

Así, mientras para el vocero 1.6 millones de pesos pueden considerarse un precio “relativamente bajo” y, coloquialmente, “un regalo”, usuarios llevaron la discusión a otro terreno: si la economía de Campeche está para considerar barata una erogación de ese tamaño.