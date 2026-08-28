KARLA MONTERO Y GERALDINA CISNEROS SON CORONADAS COMO REINA DE LA FERIA DE SAN ROMÁN Y CHIQUITITA SAN ROMÁN 2026

San Francisco de Campeche.- En emotiva y magna velada realizada en el Teatro de la Ciudad “Francisco de Paula Toro”, fueron coronadas Karla Dianela Montero Castilla y Geraldina Cisneros Azar como reina de la Feria de San Román 2026 y Chiquitita San Román 2026, respectivamente.

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre les entregó los símbolos reales.

Además, hubo imposición de la Banda de Dama Sanromanera a la maestra Cecilia Nevero Martínez.

Para amenizar el evento, la Orquesta de Cámara del Ayuntamiento de Campeche acompañó el concierto “Tributo a José José y Lupita D´Alessio”.