ACUSAN A CANDELARIA HUCHÍN DE DESPIDO INJUSTIFICADO… ¡Y DE PALABRA!, EN EL ICAT DE CALKINÍ

La directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de Calkiní, Candelaria Huchín Xool, despide de palabra, es decir, sin papel ni fundamento, denunció el instructor Manuel Alfonso Ferráez Paredes.

Ataviado con la camiseta del Icatcam, el pasado 21 de agosto de este año grabó un video afuera del plantel, para dejar testimonio del atropello que sufre. “Me corrieron de palabra”, resumió.

Explicó: “Vine a platicar con la directora y el jefe de Capacitación del Icatcam por el despido injustificado que me están diciendo por parte de Campeche. Me dicen que ya les notificaron pero de manera verbal, y vine a ver si hay algún fundamento, nota o constancia de mi baja, y me dicen que no, que todo fue por medio de palabra”.

Ferráez Paredes patentiza su preocupación por ser su único medio de subsistencia para él y su familia (tiene 5 hijos): “Lo peor de todo es que de este trabajo depende mi familia, es el único empleo que tengo. El lunes debo de entrar a la escuela y si no me aclaran por medio de un papel que fundamente mi baja, no puedo quedarme de brazos cruzados”.

Además, anunció que recurrirá a las autoridades pertinentes aportando pruebas en video, para no ser víctima de una injusticia.

Mientras tanto, surgen preguntas como: ¿Por qué la candidata perdedora a la Alcaldía de Calkiní en el 2024, corre a personal sin oficio ni derecho de audiencia, con lo cual violenta leyes federales y de responsabilidades administrativas?, “¿hay complicidad de Fernando Fabricio Pérez Mendoza, director general, y Pablo Ávila Jiménez, secretario académico?”, y “¿ese es el Gobierno humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Layda Sansores?”.

Similar modus operandi han denunciado en Carmen con Genoveva Morales Fuentes y Jesús Arturo García Rodríguez: cerrar cursos, castigar maestros y amenazar.

Con información de Marco Antonio Bazán Mapén.