MORENA EN CAMPECHE LA AFILIA SIN SU CONSENTIMIENTO, DENUNCIA

Por medio de una publicación difundida en sus redes sociales, la creadora digital Yaneli Cortés denunció que sin su autorización fue afiliada al partido Morena en Campeche, lo que calificó como un abuso de confianza.

De lo anterior se dio cuenta por una consulta que hizo en el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), teniendo el 23 de mayo de 2025 como fecha de afiliación.

Yaneli Cortés se quejó: “Yo sólo quisiera saber quién les dio la autorización de afiliarme sin mi consentimiento? Esto es un abuso de confianza…si no me pidieran esta información yo ni en cuenta”.