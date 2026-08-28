GOBIERNO DEBE ATENDER CARENCIAS TECNOLÓGICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS: SEÑALA PARLAMENTO JUVENIL

– Plantean usar la Inteligencia Artificial como herramienta educativa.

Durante el Parlamento Juvenil 2026, la parlamentaria juvenil Isabel Ojeada Arana presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, para reducir la brecha digital, fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mayor acceso a herramientas tecnológicas como internet, dispositivos electrónicos e inteligencia artificial.

Durante su intervención, señaló que ningún estudiante debería tener menos oportunidades por la escuela donde estudia; sin embargo, reconoció que en Campeche las condiciones educativas siguen siendo desiguales, con planteles que no cuentan con lo necesario para responder a las demandas actuales.

La propuesta expone una problemática que ha sido señalada durante años: mientras algunos centros educativos tienen mejores condiciones, otros enfrentan falta de mantenimiento, infraestructura deficiente y ausencia de herramientas tecnológicas, dejando a estudiantes de zonas alejadas en desventaja.

De acuerdo con lo planteado en el Parlamento Juvenil, cerca de 221 mil 556 alumnos, alrededor del 84 por ciento de la matrícula escolar del estado, estudian en instituciones públicas, lo que evidencia la magnitud del reto para mejorar un sistema educativo que continúa arrastrando rezagos.

La iniciativa plantea crear grupos de diagnóstico para identificar necesidades de los planteles, impulsar programas de rehabilitación, establecer acompañamiento tecnológico y fortalecer la participación de las comunidades para reportar las condiciones de las escuelas.

El planteamiento también incluye la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta educativa; sin embargo, el reto principal sigue siendo garantizar que los estudiantes tengan primero acceso a lo básico: instalaciones adecuadas, equipos tecnológicos y conectividad.