LOCALIZAN TAXI PRESUNTAMENTE VINCULADO A ASALTO ARMADO EN CIUDAD DEL CARMEN

Ciudad del Carmen, Campeche.– Un taxi presuntamente relacionado con un asalto a mano armada fue localizado por elementos policiacos durante un operativo desplegado en la colonia San Nicolás.

De acuerdo con los primeros reportes, el atraco habría ocurrido en un establecimiento, donde sujetos armados presuntamente ingresaron y se apoderaron de dinero en efectivo, además de una caja fuerte, para posteriormente escapar del lugar. Tras las investigaciones iniciales, autoridades ubicaron la unidad de transporte sobre la calle Orquídea, entre Rosas y Azucenas, en la colonia San Nicolás.

Dos hombres fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado para aportar información relacionada con el caso; sin embargo, de manera preliminar se informó que no habrían quedado detenidos, debido a que el conductor señaló que únicamente habría realizado un servicio de transporte.

La Fiscalía mantiene las diligencias correspondientes para establecer la participación de la unidad y localizar a los responsables.