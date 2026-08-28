MENONITAS ACUSAN AL GOBIERNO DE CAMPECHE DE INTERVENIR EN CONFLICTO DE TIERRAS EN HOPELCHÉN; ANUNCIAN MOVILIZACIÓN

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, acusó al Gobierno del Estado de Campeche de intervenir en conflictos por la posesión de tierras y señaló que su actuación estaría afectando a familias menonitas del municipio de Hopelchén, luego de que por cuarta vez fue diferida la audiencia por no contarse con un intérprete certificado.

Anunció una manifestación para el próximo 30 de septiembre, a la que convocó a personas que enfrentan intentos de despojo mediante decisiones que calificó como “equivocadas, erróneas y amañadas”.

El dirigente sostuvo que el problema se ha vuelto recurrente y cuestionó que autoridades estatales intervengan en asuntos que, aseguró, deben resolverse conforme a la ley. “No es posible que el gobierno esté manipulando la ley para adjudicarse conflictos que no le pertenecen”, declaró.

Explicó que uno de los casos que defienden corresponde a productores menonitas de Hopelchén, quienes, afirmó, llegaron al estado para trabajar, invertir y desarrollar actividades productivas, por lo que consideró injusto que ahora enfrenten disputas que ponen en riesgo su patrimonio. También mencionó conflictos relacionados con comunidades mayas y señaló que los pueblos originarios tienen derechos reconocidos sobre los territorios que han ocupado históricamente.

En el ámbito legal, Rodríguez Gómez informó que ya fue presentado un amparo y que promoverán un incidente de incompetencia contra la jueza Claudia Gabriel, al considerar que el caso involucra terrenos nacionales y que la autoridad estatal no tendría competencia para resolverlo.