MARISELA FLORES BUSCARÁ CANDIDATURA EN 2027 TRAS SUMARSE A MC

La diputada Marisela Flores Moo confirmó sus aspiraciones de participar en el proceso electoral de 2027, luego de integrarse a las filas de Movimiento Ciudadano (MC), partido que, aseguró, le abrió las puertas para continuar con su proyecto político.

A diferencia de su compañera Gladys Rivera, quien también se incorporó al partido naranja pero no ha confirmado una intención electoral, Flores Moo señaló que sí buscará una oportunidad en las próximas boletas, al afirmar que ha trabajado desde hace varios años para lograr una candidatura.

La diputada explicó que antes de integrarse al partido recibió invitaciones de distintas fuerzas políticas, pero finalmente decidió aceptar la propuesta de Movimiento Ciudadano y seguró que su incorporación no fue una decisión personal aislada, sino resultado de acuerdos con liderazgos que forman parte de su grupo político. Señaló que alrededor de 30 líderes la acompañaron durante el anuncio de su integración al proyecto.

La legisladora destacó que uno de los principales temas que continuará impulsando es la mejora de las carreteras del municipio de Calakmul, una problemática que, afirmó, ha sido parte de su agenda durante los últimos cinco años.