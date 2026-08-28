“¡ORGULLO DE ESCÁRCEGA!”; JAVIER CLEMENTE PERERA SE GRADÚA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR

Escárcega.- Con disciplina, esfuerzo, entrega y determinación, el escarceguense Javier A. Clemente Perera culminó una de las etapas más importantes de su formación profesional y militar, al graduarse del Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México.

Con gran orgullo, su familia celebró este importante logro, luego de que Javier recibiera el grado de subteniente y el título de Licenciado en Administración Militar del Servicio de Intendencia, distinción que representa el resultado de años de preparación, sacrificios, constancia y compromiso con el servicio a México.

Este momento representa también una enorme satisfacción para la familia Perera Ordóñez, que acompaña con orgullo y alegría este significativo acontecimiento en la vida del joven militar.

La culminación de sus estudios en una de las instituciones de mayor prestigio de las Fuerzas Armadas de México, marca el inicio de una nueva etapa, ahora con la responsabilidad de servir a la nación con honor, disciplina y lealtad.