OPINIÓN: PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, EL CANDIDATO DE LAYDA SANSORES, YA TIENE PATENTE PARA VIOLAR LA LEY | Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

Paseíllo

Desde que la gobernadora Layda Sansores lo destapó y le brindó todo su apoyo político y económico, Pablo Gutiérrez Lazarus fue considerado como quien contenderá por la gubernatura de Campeche bajo las siglas del partido en el poder, Morena.

Viajó a la CDMX llevando consigo a su camarógrafo para que filme todos sus movimientos y posteriormente los suba a sus cuentas de redes sociales, en ese estilo político que tan buenos resultados le ha dado para mantenerse en el ánimo de sus simpatizantes. Hoy, ya lo imitan sin éxito rémoras ambiciosas que quieren brincar a otra posición política con el único mérito de ser amigos del ungido y sin tener un solo galardón positivo en su paso por el servicio público.

Ni el PT ni el Verde Ecologista lo han respaldado, pero lo harán una vez que en la “negociación” les ofrezcan posiciones plurinominales, cargos en el hipotético gobierno en caso de ganar la gubernatura, dinero y espacios mediáticos que les permitan tener una presencia ficticia en redes sociales para simular que son partidos serios, responsables y comprometidos con las mejores causas del pueblo. Puro jarabe de pico que solo engaña a los que quieren ser engañados.

Pablo ya empieza a mostrar su verdadera personalidad al deslindarse de su madrina política, Layda Sansores, al declarar a medios nacionales que él no le debe nada a ella. Imagínense si gana la gubernatura, ¿qué no hará?

Y donde se le vio el cobre fue con Marcela Muñoz. Ahora resulta que Pablo, en su papel de crítico improvisado, acusa a la secretaria de Seguridad de actuar con irresponsabilidad y de tener hundida en la inseguridad a la isla del Carmen. El que nunca ha podido ni con la policía municipal de Carmen, ahora posa de experto en seguridad nacional desde un café de la CDMX.

Es puro oportunismo: le tira a Marcela para desmarcarse del desastre que vive Campeche, pero se le olvida que ambos son del mismo equipo, del mismo gobierno que prometió paz y entregó balaceras, extorsiones y ejecutados. Si la isla arde, no es solo culpa de Marcela, es culpa de todo el proyecto que Pablo representa y del que hoy quiere deslindarse a conveniencia. Se pelean entre ellos por las culpas, no por las soluciones.

El CEN ya lo coronó como coordinador. Es decir, ya le dio patente para violar la ley, para hacer campaña ilegal todos los días con el eufemismo de la defensa de la 4T. Pablo ya es candidato, aunque la ley diga lo contrario.